2020年新北市泰山區獅王文化節今（24日）天在泰山綜合體育館登場，因受疫情影響，今年並沒有國外舞獅團體到場競技，而眾所矚目的獅王爭霸賽，經過一番激戰，由基隆長興呂師父龍獅團奪冠，順利完成5連霸。

泰山區公表示，開場由泰山六所在地中、小學的學生及獅團們進場，並邀現場民眾一同共舞「獅威舞」，透過傳統技藝與現代文化的結合，創作出獨特的舞蹈。也恭迎頂泰山巖顯應祖師聖像進場安座，為大會祈福，並為泰山獅王文化節獅王爭霸賽鳴鼓開賽。

爭霸戰八組菁英獅隊角逐獅王寶座，透過高樁跳獅競技，將獅藝文化發揚光大，比賽結果由基隆長興呂師父龍獅團奪冠、第2名新竹聯龍獅戰鼓團、第3名台中大鵬龍獅戰鼓團及第四名為基隆吉獅打龍獅團；少年組獅王則是由三芝區三芝國小取得冠軍，亞軍為板橋沙崙國小。

顯應祖師是泰山人的精神支柱，今年顯應祖師聖誕大典遶境活動訂於11月3日（農曆9月18日）在頂、下泰山巖盛大舉行，當天安排大獅及小獅配合遶境，以及泰山大花獅也將共襄盛舉，具體呈現「舞獅獻藝、祈求平安」，為新北在地的居民們祈福保安。

(中時 )