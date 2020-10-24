縣消防局動員大批人車趕至，目前持續救援中。（李金生攝）

現場大火迅速蔓延，且傳出嗆鼻惡臭味，幾公里外都可聞到。（李金生攝）

現場大火迅速蔓延，且傳出嗆鼻惡臭味。（民眾提供）

金門瓊林1棟鐵皮屋今天下午傳出火警，在東北季風狂飆助威下，火勢一發不可收拾，現場傳出1名43歲蘇姓台電外包工人受困死亡，另有1人臉頰輕微燙傷。縣消防局與軍、港消和金門航空站動員15車55人，迄15時46分撲滅火勢。

今天下午14時47分許，縣消防局勤指中心接獲報案，掌握金湖鎮經武路瓊林1家板模公司旁的鐵皮屋傳出火警，熊熊大火迅速蔓延，且傳出嗆鼻惡臭味，幾公里外都可聞到。

縣消防局火速出動金湖、金城大隊共11車25人，由副局長王世祿帶隊趕至，金門航空站、軍方和港消也出動人車協同救援。警方則在距離現場百餘公尺的路口，派員管制人車進出。

由於現場惡臭味瀰漫，救援人員全副武裝，戴上空氣呼吸器進出，援救過程十分困難，現場發現1名工人燒焦罹難，另有1人的臉頰輕微燙傷。

初步調查，該棟鐵皮屋是台電外包廠商的員工宿舍，現場堆置易燃雜物、工具、板模，燒毀面積約400平方公尺，起火原因由火調課進一步處理。

(中時 )