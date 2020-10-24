中油天然氣事業部24日舉辦「向海致敬、潔淨觀塘」淨灘活動，號召超過300名員工及眷屬參與，所有人員彎腰撿拾並清理垃圾，除希望潔淨環境，也期待傳達愛護海洋、守護台灣的理念，成為當地居民的「好厝邊」。

中油表示，此次淨灘活動地點是未來第三座液化天然氣接收站所在地，天然氣事業部員工報名人數出乎預期的踴躍，許多中南部單位員工一大早就出發到場，展現參與熱忱，撿拾海灘上的垃圾，最後並整理分類，大家都對能在環境保育盡一份心力感到榮幸。

中油強調，今年是天然氣事業部連續3年在第三接收站附近舉辦淨灘活動，淨灘活動不僅是撿垃圾，更重要的還要傳遞「減」垃圾的觀念，希望當地觀音、新屋在地居民，能看到中油努力實踐維護生態、環境保育的承諾，「向海致敬，潔淨觀塘」只是一小步，未來這項活動會持續進行，展現關愛台灣土地及環境保護的努力與決心。

(工商 )