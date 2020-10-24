保存清末古窯的西大墩窯文化館，24日落成啟用！延續台中花博精神，外建築利用后里園區友達微美館的拆除建料，再製而成，展出橫跨250多年的歷史文物。台中市長盧秀燕表示，感謝台灣品牌友達光電保存文化，永續推展在地歷史，為場館盡心盡力付出，她並鼓勵學生多到文化館學習在地史料。

盧秀燕24日進入文化館，了解歷史文物保存方式，由友達光電暨友達永續基金會，同時也是友達董事長彭双浪，進行導覽，彭董事長有如博物館長般，如數家珍、鉅細靡遺介紹館藏。

盧秀燕表示，古窯原位於中科道路友達廠區旁道路，當初友達建廠時發現古物，不但未將古物掩埋或丟棄，反而花費大量精神、人力與金錢保存，花博期間更於后里園區設置友達微美館，花博結束後，並將建物永續利用，改建為西大墩窯文化館，讓在地歷史被保存與推廣。她代表市民對友達表達感謝，肯定善盡社會責任推廣文化，是台灣的企業典範，證明科技與文化，也可以共榮共存。

盧秀燕也說，市府將發函轉知中市高中職以下學校，鼓勵師生可安排到西大墩窯文化館，進行教學參訪，一同參與台中文化、了解歷史。

台中市文化局表示，2003年友達光電建廠時發現古窯，這是台中首次挖掘出「清領中晚期」的窯址遺跡，經調查窯爐為漢人社會中，燒製日常生活用品的陶窯，從此改變台灣長年認為清領陶器為外來的認知，極具保存意義，因此，2007年以其外形特徵，命名為「西大墩窯陶瓷堆」，並登錄為中市歷史建築。

文化局指出，西大墩窯位於台中科學園區友達廠區旁道路上，成功結合企業與文化資產，遺址保存，讓市民認識在地文史，打造友善環境教育場域。24日與會來賓，還包括台中市副秘書長賴淑惠，及文化資產處長李智富等人。

(工商 )