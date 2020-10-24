中天新聞臺換照聽證會將於26日登場，公民監督平臺今天在自由廣場舉辦「民主論壇／自由開講」聲援中天。挺韓五虎將之一的「強強滾」對於民進黨政府要關中天連說了三聲「見笑」。
強強滾說，30多年前，民進黨為了爭取言論自由，不惜發動全臺灣街頭活動，30多年過去了，今天卻要站在這個地方捍衛新聞自由，尤其是在民進黨執政後，我們站在這裡爭取新聞自由，「見笑」。
強強滾強調，媒體就是第四權，是永遠的在野黨，民進黨真的要反省在執政之下中天面臨關臺的命運，這真的是民主嗎？民主進步黨應該是要帶領這個國家更民主、更進步、更自由才對。
國民黨立委洪孟楷表示，今天在這裡的四個大字「自由廣場」，大家不會覺得諷刺嗎？這四個字是在第一次政黨輪替民進黨政府改掉的，當初他們講說要追求所謂的自由要拋開過去，後來才有新聞局的取消、黨政軍退出媒體、才會有行政獨立的NCC被催生。令人遺憾的是十多年過去後，現在我們反而要對抗一個沒辦法行政獨立自主的NCC。
新北市議員林金結說，民進黨要求黨政軍退出媒體，馬英九乖乖退出，結果就是民進黨就趁虛而入，這就是民進黨的本質，「人前握握手，人後下毒手。」
(中時 )
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