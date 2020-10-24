貓空纜車。（圖／中時資料照）

台北市文山區貓空纜車，今天中午發生一起女子墜落意外，經由警方調閱監視器發現，女子生前獨自1人買票進站，進站不久之後便從貓纜動物園站4樓墜落，警消人員抵達已火速送往醫院搶救，仍是宣告不治，警方目前持續調查釐清中。

據了解，此立為貓纜營運以來首例民眾在站內墜落意外。而且女子沿著逃生梯上到頂樓，頂樓也有加裝圍牆，且現場位於靠山側的站體後方、靠山側的地方，平常根本沒有人經過，但也因此沒有裝設監視器，目前警方正在釐清事故原因。

李女24日上午單獨走到高約20公尺的4樓平台，接著就墜落至樓底，巨響引發工作人員及民眾查看，警消到場時李女已無呼吸，親友下午前往時，也表示不清楚李女為何出現在貓纜站。下午2時許，李女經送醫搶救仍不治。

台北捷運公司稍早回應，今日上午11時50分時，經貓纜動物園站長通報在站外發現一位女性昏迷，隨即通報119與報警。初步了解該位女性旅客自貓纜動物園進站後，便自行前往頂樓。目前全案將轉交警方處理及調查。貓纜全線仍正常營運。

(中時新聞網)