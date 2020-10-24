為推廣苗栗芋頭，公館鄉農會24日在苗栗特色館，辦理109年芋頭評鑑暨芋頭、柿子饗宴活動，今年的芋頭王由銅鑼鄉農會芋農賴亮權獲得，主辦單位公館鄉農會總幹事古雪雲表示，最好吃的芋頭就在苗栗，現在吃最當時，歡迎大家踴躍到產地購買，也邀請全國民眾到公館特色餐廳吃芋頭、柿子料理。

今年的芋頭評鑑，由分別來自公館、銅鑼、苗栗市的51名芋農參賽，昨日分別由各農會推廣部人員至參賽農友田間取樣、編碼，24日辦理芋頭「生鮮外觀」及「熟芋品評」二階段評鑑，第一階段為平均重量、形狀、縱剖面及病蟲害等外觀審查，選出參賽前1／2名額參加香氣、色澤、質地、口感等第二階段熟芋品評競賽。

公館鄉農會辦理109年芋頭評鑑，參賽芋頭需通過「生鮮外觀」及「熟芋品評」二階段評鑑。（公館鄉農會提供／巫靜婷苗栗傳真）

公館鄉農會24日在苗栗特色館，辦理109年芋頭評鑑暨芋頭、柿子饗宴活動。（公館鄉農會提供／巫靜婷苗栗傳真）

公館鄉農會24日在苗栗特色館，辦理109年芋頭評鑑暨芋頭、柿子饗宴活動。（公館鄉農會提供／巫靜婷苗栗傳真）

經過兩階段評鑑作業，芋頭王由芋農賴亮權拿下，獲頒獎金1萬元，頭等獎謝國柱獲得獎金8000元，另外二等獎可各獲得3000元、三等獎各2000元、優良獎各1000元。

除了芋頭評鑑比賽，還有歌舞、才藝等表演，以及苗栗、公館、大湖、卓蘭、頭屋等鄉鎮20個攤位農特產品展售，並辦理2場次限時、限量芋頭米粉、客家芋頭粄免費品嚐。

公館鄉農會指出，今年為加強行銷公館優質的芋頭產品，推出特色餐廳芋頭料理，包括田媽媽巧軒餐館特色料理香煎芋粄、青炒芋梗、芋頭沙拉、拔絲芋頭、芋頭手捲、芋頭捲；蘭庭農莊花園餐廳芋頭奶凍卷、芋絲糕、芋頭鮮奶酪。

茅鄉亭養生紓壓農園香芋排骨、口齒芋香、芋見幸福；本柿餐廳柿子沙拉、柿干雞湯、柿子核桃；新方樓餐廳芋絲糕、芋頭米粉；棗莊古藝庭園膳坊紅棗芋蒸糕；情緣餐廳芋頭糕、芋頭豬腳；好客坊芋泥拿鐵、奶香芋泥鬆餅、芋圓甜湯；佳樂蛋糕專售店元寶芋頭、芋頭肚臍餅、芋見福氣等。相關資訊可上公館鄉農會臉書查詢。

(中時 )