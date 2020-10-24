為應對中國大陸漁船騷擾行為及非法捕魚，美國宣布將由海岸警衛隊將在西太平洋部署增強版的快速反應巡邏艦，執行海事安全任務。為執行此一任務，海岸警衛隊將在太平洋設立母港，以部署大型增強版巡邏艦。

《美國之音》報導，美國國家安全顧問奧布萊恩宣佈，美國海岸警衛隊將在西太平洋部署增強版的快速反應巡邏艦，以執行海事安全任務。他說：「美國是太平洋大國。中華人民共和國非法、不加通報和不受監管的捕魚和對在印度-太平洋其它國家專屬經濟區運作的船隻的騷擾，威脅著我們的主權以及我們的太平洋近鄰的主權，並威脅地區穩定。美國政府、包括美國海岸警衛隊的努力是反制這些破壞穩定的惡意行為的關鍵。」

他說，美國海岸警衛隊將戰略性地在西太平洋設立母港，部署經過重大增強的快速反應巡邏艦。新一代的快速反應巡邏艦將執行海上安全任務，比如漁政巡邏、加強海上疆域意識、加強與那些遠洋偵查和執法能力有限的地區夥伴的合作努力以及確保航行自由。

奧布萊恩在聲明中還說，美國海警隊計畫評估在下個財政年度在南太平洋的美屬薩摩亞設立快速反應巡邏艦基地的可行性。

美國海岸警衛隊和平時期隸屬國土安全部，執行海上安全、執法和搜救等任務，戰爭時期總統可將其轉至海軍部，因此海岸警衛隊也被視為美國武裝部隊的一個軍種。

報導說，奧布萊恩所指的增強版快速反應巡邏艦應該是哨兵級(The Sentinel-class)快速反應巡邏艦。這種巡邏艦是海警遠洋艦隊的重要裝備，可獨立出動執行港口、水道與海岸安全、漁政巡邏、搜索和救援以及國防任務。

(中時新聞網)