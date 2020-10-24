台南市七股區篤加國小位於沿海地帶，創校迄今約60年，在南市眾多國小中不算最資深，但篤加社區是全台最大的單姓部落，幾乎全村都姓「邱」，早年學生幾乎都來自社區，彼此間還有親屬關係，外姓人僅有個位數，相當有趣，24日舉辦校慶，校方首度選出傑出校友及有特殊貢獻特殊貢獻的耆老，8成以上都姓邱。

篤加國小黃國峰說，今年校方從第1到第35屆的1200多位畢業生中，分成法政、教育、商業、醫護、理工、科技、其他7大類，選出16位傑出校友，校慶當天表揚，現任嘉義縣柳林國小校長的邱金春就是第8屆傑出校友，他回憶當年全校313個學生僅有5位是外姓，且都是教職員工親屬，他畢業那屆70人都姓邱。

創校60年的七股區篤加國小，今年校慶首度表彰優良校友及有特殊貢獻的在地耆老。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

台南市長黃偉哲出席校慶活動，他說人生活到60歲是一甲子，結婚60年校做鑽石婚，篤加國小已經60年，希望能朝著百年樹人的目標邁進；校方也邀請第1屆校友代表種下16棵黃花風鈴木，以「再回來的幸福」花語，希望校友能多回來走走看看。

篤加社區居民現以養殖烏魚、虱目魚維生，但受到少子化、農漁村人口外移等因素影響，居民人數逐漸減少，學校新生人數也下滑，目前全校共有70位學生，聚落的邱姓孩童僅有21位。

(中時 )