【政新鮮】龍介仙揭韓國瑜下一步？曝：時間到了英雄就產生

遭罷免的前高雄市長韓國瑜，回到家鄉沉潛，他的下一步成各界關注焦點，更被點名將參選下屆國民黨黨主席、台北市長等職位。對此，資深媒體人韋安分析韓國瑜參選的正當性，在於能夠帶動國民黨轉型，他還直言支持韓出馬競選國民黨黨主席。

韋安今(24日)在臉書上表示，「支持韓國瑜選國民黨主席！！！」他認為，雖然韓國瑜從未表態要選黨主席，也不太可能出來選黨主席，但聽說藍營不少人放話，如果韓要選黨主席，一半的人要退黨。而他也忍不住直言，「最好這樣，大家都退黨，韓出來選，就一定當選」。

韋安指出，連基本的民主素養都沒有，還以為要繼續搞封建分封，抱團取暖。乾脆打破重練，才有重生的機會。「對韓國瑜都怕的要死，何以與民進黨對抗？」

韋安分析，韓國瑜選黨主席的最大的正當性，就是他選其他人會退黨，只有這樣國民黨才能轉型成真正的民主政黨。

網友們也留言回應，「這樣就可以把藍皮綠骨的貨色們揪出來！支持韓國瑜出來選主席！」、「退黨的都是只會拖累國民黨的，退了最好」、「讓那些人退黨，韓當國民黨主席國民黨才能置之死地而後生」。

(中時新聞網)