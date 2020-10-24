新竹林區管理處24日與財團法人電路板環境公益基金會與中原大學、活源行銷顧問公司合作，在苗栗縣卓蘭鎮鯉魚潭水庫旁造林地舉辦「企業認養合作造林」活動。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

新竹林區管理處24日與財團法人電路板環境公益基金會與中原大學、活源行銷顧問公司合作，在苗栗縣卓蘭鎮鯉魚潭水庫旁造林地舉辦「企業認養合作造林」活動。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

新竹林區管理處24日與財團法人電路板環境公益基金會與中原大學、活源行銷顧問公司合作，在苗栗縣卓蘭鎮鯉魚潭水庫旁造林地舉辦「企業認養合作造林」活動。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

新竹林區管理處24日與財團法人電路板環境公益基金會與中原大學、活源行銷顧問公司合作，在苗栗縣卓蘭鎮鯉魚潭水庫旁造林地舉辦「企業認養合作造林」活動。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

新竹林區管理處24日與財團法人電路板環境公益基金會與中原大學、活源行銷顧問公司合作，在苗栗縣卓蘭鎮鯉魚潭水庫旁造林地舉辦「企業認養合作造林活動」，由企業員工及眷屬約150人參與活動，植樹面積0.98公頃，種下近1200棵水黃皮、茄冬、相思樹及田代氏石斑木，營造豐富的複層林生態環境。

新竹林區管理處指出，卓蘭因環境、氣候特性，培育多種優質水果，享有水果之鄉的美名，同時卓蘭地區亦為諸多野生動物重要棲息地，如何營造在地農業發展及友善環境之間的平衡一直是大家努力的方向。

活動當日由新竹林區管理處、財團法人電路板環境公益基金會及活源行銷顧問公司以揭牌儀式共同開啟活動序幕，透過企業夥伴、眷屬共同體驗現場植樹，讓大家了解符合自然的生態環境營造，對人類生活、對野生動物棲息，都具有極大意義。

新竹林管處表示，現場混合栽種多樣化、多層次的蜜源誘鳥原生樹種，營造近似天然森林環境，希望未來這片森林能提供野生動物安全的棲息空間，與穩定食物來源，另藉由品嚐卓蘭當地農產物，利用食物鏈和生態系循環重新串起了企業、造林與卓蘭的關係。

新竹林管處處長夏榮生表示，透過與企業共同攜手填補森林裸露空隙地，恢復淺山丘陵及溪流河岸間之生態廊道，是實踐政府、社會企業責任，種下的不只是一棵樹，而是一份對森林、對環境的感恩。

(中時 )