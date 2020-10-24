婆媳問題實在難解！一位女子懷胎6個月帶球嫁，沒想到這位女子卻遇上一位難搞的婆婆，瞬間成為最苦媳婦。她匿名控訴，婆婆不停在她與丈夫間作梗，洗腦兒子娶到一位會「爭家產」的老婆，丈夫甚至將名下財產全都轉給婆婆，夫妻間也因此吵到鬧離婚，文發出後引起網友的熱烈討論。

一位懷孕6個月的媳婦在臉書粉專《靠北婚姻2.0》投稿，她在內文戲稱婆婆是「巫婆」，並無奈地表示，婆婆時常當她的面對著兒子說「要防她」、「她嫁過來就是要爭家產」等語，她冤喊丈夫的房產、地產、存款全都在掌控在婆婆的手上，她不僅看不見也從未過問，到底是怎麼惹上這身臭名？

她還提到，日前她發現丈夫瞞著她申請印鑑證明，一問之下丈夫竟吐出「我媽要我把名下房產過戶給她」，她繼續追問忽然這麼做的理由，不料竟和丈夫起爭執，丈夫生氣的認為過戶給自己母親很正常，甚至還對她大發脾氣，兩人吵到快要鬧離婚。

文發出後，不少網友留言回應，「有點慘，遇到媽寶，妳是嫁到非洲去嗎？老公聽一個巫婆的話是在？」、「建議離婚，信任是婚姻基礎，還有空穴來風欲加之罪，以後日子還有得受」、「離吧！妳是外人呀！」、「我會選擇離開，一輩子這麼長，我不想浪費時間在不珍惜我的人身上。」、「離婚好，小孩也不要給他，這種把媳婦當外人防備的婆家，沒什麼好留戀的。」

(中時新聞網)