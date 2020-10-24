基隆美展成追夢好選項，林右昌：好的作品應被發掘。（吳康瑋攝）

基隆美展成追夢好選項，林右昌：好的作品應被發掘。（吳康瑋攝）

基隆美展頒獎典禮24日在文化中心登場，基隆市長林右昌指出，基隆美展每年都有約400件的優秀作品，從世界各地投遞前來競爭，今年獲獎作品46件，其中還有更生人投遞作品，另外，新媒體類黃翰柏已三連霸，令人驚嘆，所有得獎作品13日起至11月15日，都在文化中心展出，歡迎前往參觀。

林右昌表示，透過藝術可以打開人生另一扇截然不同的窗戶，也能近一步刺激城市的未來想像，像黃翰柏2018年的得獎作品，就被文化部藝術銀行典藏，他認為「任何好的作品都應該被發掘，也一定會被看到」。

林右昌說，基隆美展已成為藝文界矚目以及交流的平台，海港城市更應該要具備文化多元，藝術創作就是看到一般人沒辦法看到的角度，透過藝術為大家開一扇窗，也刺激城市的未來想像，相信基隆的蛻變能讓全球都看見，另外，大家的參與就是城市進步的動力，其中，西方媒材的基隆獎作品，也將呈現在新生兒的借書證上，讓藝術創作以不同形式呈現在更多市民面前。

文化局長陳靜萍表示，視覺藝術是展現城市美學最顯而易見的途徑，剛結束的2020基隆潮藝術，藝術作品與地方生活緊密結合，激發出強勁的生命力，而今年「東方媒材類」佳作得獎人張志育則是在獄中找到對書法的熱愛，今年初參賽也獲得好成績，傳達出滿滿的正能量。

陳靜萍指出，基隆美展作為培育藝術人才的搖籃，吸引全國優秀許多優秀藝術工作者，讓使用不同媒材的藝術工作者在此交會、對話與合作，創造更多有關藝術及文化的可能性，如同基隆這座城市面向大海，容納來自不同地域的精彩與獨特，開創城市與世界對話的場域，2020基隆美展所有得獎作品將在基隆文化中心3樓藝廊第三、四陳列室展出至11月15日，歡迎大家前往體會美的饗宴。

(中時 )