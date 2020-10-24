新北市文化局24日在新北市藝文中心舉辦「2020新北市美展」頒獎典禮，市長侯友宜親頒各類獎項，侯友宜說，台灣很多特色文化、作品，都可以跟世界競爭，野柳女王頭怎麼會輸給尿尿小童、美人魚，可以世界聞名，「不要看別人的月亮，我們的月亮真的很漂亮！」

新北市美展是最具指標的美術類競賽，共有油畫、水彩、版畫、攝影、科技藝術等五大類別，是每年本土藝術家們大展身手的平台，今年美展也受到熱烈響應，共有946件作品參賽，其中93件脫穎而出。

新北市文化局24日在新北市藝文中心舉辦「2020新北市美展」頒獎典禮，市長侯友宜親頒各類獎項。（葉書宏攝）

新北市文化局24日在新北市藝文中心舉辦「2020新北市美展」頒獎典禮，市長侯友宜親頒各類獎項。（葉書宏攝）

侯友宜頒獎前提早到場欣賞優秀作品，他說，看到攝影作品《阿嬤的柑仔店》時，勾起滿滿的兒時回憶，極為寫實、貼近生活的拍攝手法讓人印象深刻；而油畫類第一名鄭慎尹《芳蘭山風景》也讓侯在畫前駐足許久，3連幅高1.5米的作品，呈現暗黑幽冥的幻境，著實令人讚嘆。

「新北市美展，不只美，更是一種傳承，帶領大家回到過去、想像未來」，侯友宜也提到，邀請市民朋友們一同到新北市藝文中心，享受多元豐富的新北美學。同時期盼未來新北市立美術館落成後，能提供這些優秀的本土藝術家一個平台，繼續用不同的形式創作。

文化局表示，本屆參賽作品傾向多元思維、跨界技法並存，展覽自即日起至11月15日在新北市藝文中心展覽廳展出，更多展覽訊息請上新北市藝文中心官網查詢。

(中時 )