台大橄欖球校隊75周年隊慶。(季志翔攝)

台大橄欖球校隊75周年隊慶，老校友狠勁不減當年。(季志翔攝)

台大橄欖球校隊75周年隊慶，台大橄欖球隊和台大醫學橄欖球隊歡樂同聚。(季志翔攝)

有甚麼比球場更熱血！台大橄欖球隊24日歡度75周年隊慶，由於75年前國立台灣大學還是「台北帝國大學」，台籍學生以醫學系為多，因此台大橄欖球隊主將很多來自台大醫學系，24日也特地邀請台大醫學橄欖球隊一群已經40至55歲的醫師下場競飆，老校友狠勁不減當年。

台大橄欖球隊是台灣歷史最悠久的大學橄欖球勁旅，內聚力極強，最早以「水牛隊」名義參加對外賽事，成員中的主將很多來自台大醫學系；多年來，台大橄欖球校隊與台大醫學橄欖球隊一直將台灣水牛的形象做為兩隊的隊徽元素。今年75周年慶，特別邀請台大醫學橄欖球隊來一場「水牛交流賽」，台醫橄OB（校友）隊成員都是40至55歲、來自全台各地的中年醫師，他們學生時代接觸橄欖球，畢業之後在繁忙工作之餘仍以橄欖球維持身心健康；醫師們表示，橄欖球是高強度的球類活動，比賽時需要持續奔跑、衝撞與劇烈身體碰觸，除了需要保持良好的肌力與體力，也是醫師的緊張工作之餘，一種「紓壓」的方式。

台大橄欖球隊表示，每次擴大周年慶都會吸引跨越數十年的校友參與，畢業隊友很多都是社會重要人物，包括行政院長蘇貞昌、聯發科董事長蔡明介以及被稱作「台灣草蝦之父」的中研院士廖一久等，以及行政院前政務委員薛琦、台大數學系前主任張海潮、「火箭阿伯」交大教授吳宗信、農委會畜產所所長黃振芳、台灣體育大學副校長張振崗及台灣大學總務長葛宇甯等人。

此次包括台大醫橄會長吳耀銘（台大醫院外科部教授、肝臟移植權威）、恩主公醫院外科部主任吳長晉、桃園醫院骨科部運動醫學科主任吳鴻康、台大醫院心血管外科副教授紀乃新、羅東博愛醫院骨科部王秋猛、屏東國仁醫院骨科主治醫師黃哲南、台大醫院婦產科醫師施景中等超過30位醫師也熱血參與比賽。

(旺報 )