郭書瑤（瑤瑤）擁有童顏巨乳和娃娃音，當年以一支「殺很大」廣告走紅，後來深耕戲劇圈表現亮眼，7年前演出電影《志氣》主角勇奪金馬最佳新演員獎。她近日在社群平台上傳餵男嬰喝奶的影音，賢妻良母的模樣引起網熱議。

郭書瑤24日在Instagram更新動態，只見她戴著淺綠色髮箍，化著淡淡妝容，手上抱著一位猛盯著她看的嫩嬰，令郭書瑤忍不住笑說：「小寶傻眼小寶媽咪更傻眼…怎麼會傻眼成這樣？」

而她也當起稱職的保母，邊抱著嬰兒邊幫忙餵奶，溫馨的畫面卻意外被穿著搶盡鋒頭，郭書瑤的淺色條紋針織衫，領口有做深V的設計，不只露出鎖骨與光滑肌膚，深邃事業線也長到不科學，渾圓半球若隱若現。

郭書瑤性感的模樣引起網友暴動，紛紛歪樓留言：「小寶：這是我未來的老婆嗎？那要看緊一點，不能讓她跑了...」、「想換媽媽了」、「美得太震撼」、「這眼珠被吸住了」、「識貨的小孩」、「可惡...如果有這麼正的人餵我奶（字面上的意思）我也捨不得眨眼啊！」。

(中時新聞網)