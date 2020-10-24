太平歌陣為眾多陣頭類型之一，又有太平清歌、天子門生、乞食調等不同稱呼，屬於音樂性陣頭，只歌不舞，多於廟會、神誕時出陣，以台南、高雄地區保存較多，是香科活動時重要的文陣；目前台南有港墘太平歌團、永吉吉安宮天子門生、公親寮清水寺天子門生、麻豆集英社等具有文化資產身份的4個陣頭，24日舉辦大會親，共有22團參與，是歷年最多。

南市舉辦太平歌陣大會親活動已經邁入第5屆，前2屆是麻豆集英社慶祝成立百周年，邀請全台各地的太平歌陣交流以增進情誼，也開啟全台唯一的太平歌陣大會親活動。

台南市關廟區新光國小、佳里區通興國小、七股區三股國小、麻豆區大山國小等4所與當地宮廟傳承合作，展現傳習太平歌向下扎根與永續發展的成果。（莊曜聰攝）

今年的大會親活動由七股區永吉吉安宮主辦，為了展現太平歌傳承向下扎根及永續發展的成果，還請來關廟區新光國小、佳里區通興國小、七股區三股國小、麻豆區大山國小等與在地宮廟合作學習技藝的學生團隊參與演出。

今年出席活動的太平歌陣團體台南、高雄各有11團，其中還有7團是表演國樂的團體，以國樂方式演繹太平歌，呈現出與傳統歌陣不同的韻味，台南市文化資產管理處表示，太平歌陣大會親展現傳承傳統文陣的音樂文化價值，未來將結合民間力量持續推動傳承與推廣。

(中時 )