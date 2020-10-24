「當我們親手種下一棵樹，我們和土地的連結也將會愈來愈深！」台南市老樹節促進會、鳳凰花會邀請多位大小朋友們，24日上午一起在安平湖濱水鳥公園種下101棵鳳凰木樹苗，期待來年花紅滿天，映照鹽水溪畔。金曲歌王謝銘祐帶來「鳳凰花飛仔啊」為活動拉開序幕，謝銘祐更演唱蔡英文總統引用，近來點播率最高的「路」，用歌聲陪伴大家種樹。

台南府城舊稱「鳳凰城」，因滿城鳳凰紅而得名，台南市副市長趙卿惠應邀開場指出，這是老樹節促進會和鳳凰花會第8年種樹下鳳凰樹苗，台南是著名鳳凰城，她個人對鳳凰花也很有感情，謝謝工務局提供湖濱水鳥公園場地，和協助提供整地挖樹穴，是公部門和民間合作最佳示範。

金曲歌王謝銘祐。（曹婷婷攝）

鳳凰花會會長楊淑芬說，8年來有許多朋友一起種樹，報名表上有人表示「等你們種樹等到天荒地老」，今年最開心是小朋友特別多，許多爸爸媽媽帶著小朋友一起來，從小帶他們親手在土地種樹，孩子和土地感情會愈來愈深；期許幾年之後，鳳凰花開滿湖濱公園，民眾、水鳥、寵物都可以在樹蔭下賞花，花紅滿天。

老樹節促進會會長吳昭明也期許，明年能在市府政廣場種滿鳳凰花；莉莉水果店負責人李文雄親手繪製100多張鳳凰花戴明信片當紀念品；專營農業資材的益欣園藝公司也送1箱寶綠多肥料讓小樹苗長得身強體壯，台鹽公司也送海洋深層水為種樹的人補充水份。農委會農業張老師陳正豐則在現場講解種樹祕訣，栽種前先「健化」樹苗，訓練小樹苗適應移植環境。

(中時 )