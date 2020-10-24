慈濟基金會2020年新芽獎學金陸續頒獎，全台預計8000位學子獲獎，其中謝家兩姊妹長輩三代同堂，一家六口租屋而居，僅賴全家做家庭代工、母親打零工等維持生計，兩姊妹非常孝順，課餘不僅幫忙工作，還貼心陪長輩進出醫院，分別獲大專組、高中組孝悌獎。

新芽獎學金頒獎典禮自10月到11月底共舉辦29場，預計8000位學子獲獎，慈濟基金會 24日在清水靜思堂表揚殊榮，獲獎的謝家姊妹分享她們溫馨感人的孝行故事，勉勵在場所有學子。

慈濟基金會2020年新芽獎陸續頒獎，預計8千位學子獲獎。（慈濟基金會提供／陳淑娥台中傳真）

姊姊表示，她原就讀社工系，畢業後想投入社工系統幫助弱勢族群，因學校離家遠，生活費用、返鄉費用高，加上無法每天協助媽媽照顧家中長輩，基於經濟考量，大二轉到中部學校就讀。妹妹則是一放學就背著書包，趕到媽媽店裏幫忙。

謝家三代同堂，祖父母、父母及兩姊妹一家六口租屋而居，僅賴全家做家庭代工、母親打零工、政府及慈濟補助，勉強維持生計。兩姊妹非常孝順，平時主動做家事及家庭代工，因4位長輩需經常進出醫院，兩姊妹也常伴左右，要讀書又要顧家人，兩人把吃苦當吃補。

謝家姊姊受獎當天上台分享，感恩這十年來全家受到慈濟師姑師伯們像家人般的熱心關懷和溫馨陪伴，等將來畢業後一定要跟著慈濟人的腳步。學習做個手心向下的人，幫助弱勢族群，回饋社會和國家。

慈濟基金會指出，「新芽獎學金」以品德為優先，包含全勤獎、孝悌獎、進步獎、學習領域獎及特殊表現獎，以鼓勵學業、家業或專長領域有優異表現同學。

除新芽獎學金外，也透過各類助學金補助、課輔服務及為照顧戶及居關戶子女舉辦暑期營隊等，讓弱勢家庭有脫貧希望。

(中時 )