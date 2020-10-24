文化總會今（24）日舉辦藝文聯誼茶會，邀請全台藝文工作者到台北賓館共襄盛舉。文總會長蔡英文總統在致詞時表示，「多虧全民努力讓疫情得到控制，日常生活可以正常進行，甚至能舉辦藝文活動。」她也預告，明年文總將和連江縣政府合作，舉辦「馬祖國際藝術季」，更現場調查有誰「去過馬祖」、「想去馬祖」，「去過馬祖的人都會讚嘆馬祖的美麗。誠意邀請大家明年參加這個由文總舉辦、在馬祖很重要的活動。」

蔡英文表示，今年大家同心協力，度過疫情挑戰，台灣不只不只有產業技術人力優勢，更要成為全球經濟的關鍵力量，「豐富的多元族群文化和充沛的文化創意能量，都是我們的優勢，能提升台灣的國際競爭力。所以文總會繼續厚植台灣的文化實力，也請大家祝一臂之力。」

文總會長蔡英文總統今（24）日於文總藝文聯誼茶會中享用來自馬祖的餐飲，為明年的「馬祖國際藝術祭」暖身。（姚志平攝）

文總會長蔡英文總統今（24）日於文總藝文聯誼茶會中享用來自馬祖的餐飲，為明年的「馬祖國際藝術祭」暖身。（姚志平攝）

為了替馬祖國際藝術祭暖身，文總特別邀請連江縣政府與負責茶會餐飲的經國管理暨健康學院合作，端出多項馬祖代表的餐點。蔡英文和文化總會副會長陳建仁現場享用來自馬祖的馬祖魚麵、黃金餃，以及用八八坑道以糯米釀造的20年以上馬祖老酒特製的「酒香玫瑰薑奶茶」，大贊「真的好喝」，「很營養，喝一杯，晚上就不用吃飯了。」

連江縣縣長劉增應表示，以前馬祖是前線、是戰地，大家比較沒注意，現在更多人看到馬祖的潛力與重要性，大家一起為地方建設努力，台澎金馬是生命共同體，「所有的政黨都是為人民服務，不管是民進黨、國民黨，我們都很歡迎，希望越來越多人關注馬祖。」

文總會長蔡英文總統今（24）日參與文總藝文聯誼茶會，呼應客家和島嶼主題，以客語打招呼。（姚志平攝）

文化總會發布新聞稿表示，日本「瀨戶內海藝術祭」以藝術為號召，成功引起國際高度關注，不只活絡振興在地的產業鏈，為瀨戶內海群島帶來新的契機，更有效連結藝術、土地、產業、社區，成功向世界行銷。而資源環境與瀨戶內相似的馬祖，也有藝術和國際發展的可能性。馬祖未來會成為被藝術改變的城市，作為藝術導入城市治理的國際典範，也希望成為台灣被世界再次認識的新起點。

今年藝文聯誼茶會以「客家」和「島嶼」為主題，活動名稱「共下好柿節」，也剛好搭上客家縣市特產柿子的盛產季。蔡英文特別以客語打招呼、致謝，還開玩笑表示，「自從文化部換了李永得部長之後，台灣的文化，客家味越來越重。」茶會中更邀請曾獲金曲獎肯定的客語創作歌手羅文裕，現場演唱〈鄉音〉等三首客家歌曲。

(中時 )