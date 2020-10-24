巴西國家衞生監督局(Anvisa)在23日宣布，批准進口中國大陸科興生物（Sinovac）還在研發的一款新冠疫苗CoronaVac。這決定反映了巴西政府近日對科興生物疫苗的態度反覆，畢竟對陸立場強硬的總統波索納羅日前才表示，禁止進口中國製疫苗，因為巴西不願當中國的白老鼠。而且強調，「總統是他，只有他說了算」。

但Anvisa昨天卻表示，已批准聖保羅州「布坦坦研究所」(Instituto Butantan)按計畫，進口600萬劑科興生物尚在研發的疫苗CoronaVac，但強調該疫苗在取得使用許可前，不得讓民眾接種。

巴西政府近日對大陸科興疫苗的態度反覆，衞生部長帕祖洛（Eduardo Pazuello）才宣布有意購買CoronaVac，波索納羅隨後卻說不會買大陸疫苗，下令取消協定，還說「總統是他，只有他說了算。」布坦坦研究所所長科瓦斯（Dimas Covas）隨後告訴《聖保羅頁報》（Folha de S.Paulo），Anvisa已延遲批准進口科興生物在巴西生產疫苗的原料。但Anvisa之後又改口，表示已批准布坦坦研究所按計畫進口科興的疫苗。

巴西考慮使用的疫苗係由英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）、牛津大學（Oxford University）和巴西基金會Fioruz合作，該疫苗目前在巴西已進入第3階段人體試驗，並已獲得巴西聯邦政府注資約20億巴西幣（約台幣102億）。

其實聖保羅頁報指出，巴西考慮採用牛津疫苗，不打算進口北京科興的疫苗CoronaVac，但這兩種疫苗不僅都進入同一個階段的人體實驗，而且在巴西生產的牛津疫苗所需主要原料和科興的疫苗一樣，均來自大陸。

Fioruz研究員、感染防治專家克洛達（Júlio Croda）表示，牛津疫苗使用大陸原物料，就如同口罩和進口呼吸器等產品，多數醫療產品都來自大陸，大多數疫苗都有一些大陸成分是正常的。

他強調，不能有仇外心理，以來源歧視防疫產品。稱必須以科學研究為基礎，由Anvisa評估研究，證明疫苗的安全性和有效性，而非「總統說了算」。

(中時 )