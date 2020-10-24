「哈老百老匯 樂活銀髮Show」活動24日在台中市石岡舉行，土牛社區照顧關懷據點6位平均73歲的長輩，歷經3個月完成生命故事繪本，繪本中描繪各個長者的青春歲月令人動容。主辦單位老五老基金會表示，這些是長輩人生經歷的甘與苦，都是生命中珍貴的養分。

老五老基金會舉行「哈老百老匯 樂活銀髮Show」成果展，現場齊聚近100位長輩，除了讓長輩上台分享人生經歷，也安排手作客家文化藍染，以走秀方式展現美藝術品，讓家屬及社區民眾看見長輩的能力與自信。

長輩結合客家文化手做藍染，以走秀方式展現出美麗藝術品。（陳淑娥攝）

生命繪本作者張大姊，在10堂課當中都帶著婆婆一同參與，她說，很感恩可以跟著婆婆一同回顧生命歷程，在繪製、整理生命故事的同時，也會一起分享，雖然婆婆無法表達清楚，但從她的表情上，能觀察到婆婆是開心的。

81歲鳳英阿嬤參與石岡大土牛據點已近9年，她都會把學習到的東西在家反覆練習，且常跟人分享樂趣，還邀鄰近長輩作伙參加。阿嬤說，每個人都有學習力，活到老學到老，還活著就要繼續學習。

老五老基金會區長林素蘭指出，老五老在石岡山城區深耕20年，「大土牛社區照顧關懷據點」成果展，每年皆有不同主題，都是為了鼓勵長輩透過演出展現自我，Show出獨一無二的自己，讓老年生活增添色彩，一起實現越老活越好願景。

(中時 )