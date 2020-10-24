台中市長盧秀燕19日宴請市籍立委，國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔，民進黨立委黃國書、張廖萬堅、何欣純與莊競程等人出席，距2022九合一選舉，還有兩年多，一場餐敘意外引發政壇不同解讀，不只菜香味，還飄出濃濃政治味，盧秀燕曾是六連霸立委，深諳國會運作，中央補助預算，甚至中火等議題，都要靠立委助一臂之力，拚台中建設跨越藍綠。

下屆市長選舉硝煙味四起，藍綠戰將動作頻頻，盧秀周一宴請立委吃飯，意外在政壇掀波，藍營立委與會之外，日前也有江啟臣、林為洲等20名立委台中市府，聽取台中對前瞻2.0特別預算及其他建設的訴求。

台中市長盧秀燕帶頭行銷地方農特產品，拚市政不分藍綠，強調「施政就是要將市民的生活照顧好、發展好」，就是這樣子，沒有什麼大道理。（盧金足攝）

綠營多名立委出席這場餐會，會後意外傳出派系高層有「異」見，認為力拚兩年之後藍天變綠地，「未來搶政權就是要壁壘分明」，這場由盧秀燕作東的餐會，在台中政壇持續發酵。

盧秀燕對市籍立委在國會能為台中市的建設、福利大力爭取，建設以民眾福利為優先，建議中央修訂《財政收支劃分法》、尊重地方自治法、公平分配預算個案，盼中央協助台中發展建設，活絡中部區域，均衡地方發展。

但這場餐會，傳出有出席者不小心與國會媒體聊起，餐會曝光後，引發綠營派系高度關注，目前台中市議會正在進行各局處的業務質詢，即有綠營青壯派議員，以此為議題質詢市府的官員，要求答詢餐會過程。

這屆市長任期還未過半，下屆市長改選已敲起戰鼓，國民黨以現任者優先，盧秀燕穩扎穩打拚連任，民進黨人選眾多，檯面上包括深耕基層多年的立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍不只常回台中布局，龍團隊凝聚戰力，各在中央就定位，連「龍友會」近日都從企業界著力，還有前總統府祕書長蘇嘉全，都被點名可能重回台中市再戰。

「政治人物之間互動，不是只有選舉競爭，更多時間是相互諒解與合作」，政壇人士觀察這場「單純」的餐會，別算計太多，立委常做的選民服務，包括路平、燈亮、水溝通等基層建設，還是要由市府來完成，如果盧秀燕分藍綠，就不是全民市長，「這些工作不拜託盧市府幫忙，難道要立委服務處自己做？」

盧秀燕不管是選舉時，或平時與市民握手打招呼，都以九十度鞠躬，態度軟、姿態低，連綠營也不得不直言，「想要拉下盧秀燕，是場硬戰」，因為盧秀燕對長者健保補助恢復，與建托幼環境，幫年輕人敢生敢養。

此外，還有深入鄰里的「美樂地」公園改造，有建設政績，當地藍綠民代誰敢拒於門外？還要說聲「謝謝！」有建設對選民才有交待。

這場首長與市籍立委的餐會，在有心人解讀下，變成走味的政治花絮，但對盧秀燕來說，深知市政與國會習習相關，為台中市不分藍綠，「施政就是要將市民的生活照顧好、發展好」，就是這樣子，沒有什麼大道理。

(中時 )