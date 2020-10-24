義大利名導佛森歐茲派克（Ferzan Ozpetek）緣自親身經歷拍成新作《幸運女神》，從未將生兒育女放進同志人生選項的他親兄罹病，被嫂子拜託若有萬一，願他和伴侶能照顧兄嫂兩個小孩。突如其來的重責讓他恐慌，成為他拍攝電影的靈感。

公開同志身分的佛森歐茲派克作品屢創票房奇蹟，該片即使逢新冠疫情，跨越性別、族群主題的作品仍締造3億台幣卓越票房、登2020年春季冠軍。片中對同志同居敘述直接生猛，愛恨糾葛卻逼人熱淚，成功獲義大利銀絲帶獎最佳影片等8項大獎提名。電影30日在台上映。

該片劇情描述飾演性感迷人水電工的艾多阿爾多里奧，與為愛情放棄大好前程的作家史蒂芬努阿科西，這對同居15年的男同志，因前者公然偷吃，兩人感情即將分崩離析，直到收容姊妹淘的一對子女，意外肩負起「為人父」的重責大任，竟讓他們深陷危機的愛情，重新燃起了一線生機。

艾多阿爾多里奧（右）在《幸運女神》中與戀人史蒂芬努阿科西同居15年，當年天雷勾動地火的愛情逐漸淡去。（海鵬提供）

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活動獎項：《幸運女神》電影特映券（10/26 晚上9:00 台北長春國賓影城）兩張

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（海鵬電影提供）

《幸運女神》30日在台上映。

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