訴求健康、無油的氣炸鍋，竟然也是室內空污的元兇！國內研究發現，在密閉空間使用氣炸鍋，產生的油煙濃度比使用油鍋煎香腸還高，而且沒開抽油煙機的話，空污指數甚至飆高1,500多倍，恐傷害呼吸道，並可能進入肺泡，甚至導致肺癌。該如何自保？

長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平指出，國內外有許多研究發現，烹調方式對於空氣品質影響甚鉅，而中式料理常見的蒸、煮、炒、煎、炸技法當中，油炸產生的PM2.5最高，濃度甚至達到空氣品質指標AQI的紫爆，另外也有研究發現，炭烤、快炒時產生的PM2.5比例甚至遠高於汽車油煙，恐危害人體更甚。

至於使用的烹調設備不同，對於產生室內空污有無差別？在台灣室內環境品質學會與台塑企業暨王詹樣公益信託共同推動的「2020室內環境品質健康危害因子探討及健康促進研究」中，張振平針對近年來流行的氣炸鍋做實驗，用氣炸鍋和一般炒菜油鍋在控制環境的模擬廚房中烹煮高油的香腸和豬肉，結果發現，兩者都會產生懸浮微粒，尤其是PM0.3和PM0.5的微粒，「只要吸入小於PM10的微粒都有可能到達肺泡區，PM2.5更有超過7成5的機率進入肺部深部，對於呼吸道健康影響很大，」張振平分析。

使用氣炸鍋沒開抽油煙機，油煙濃度爆增1,525倍

更讓人擔心的是，由於氣炸鍋的原理是採用風扇的旋風效果，將超高溫的熱氣往下貫穿，利用空氣導流循環讓食物的口感變得酥脆，一般人使用時，也不會想到要開抽油煙機，但其實，在沒開抽油煙機的密閉空間裡，使用氣炸鍋產生的油煙濃度是使用炒菜鍋煎香腸的超過1.5倍，就算都開了抽油煙機，站在氣炸鍋的某些角度，測到的微粒濃度還是高於一般油鍋13倍。

而同樣使用氣炸鍋，沒開抽油煙機，會讓油煙濃度爆增1,525倍。張振平分析，這是因為一般使用油鍋時，只是用手翻炒，擾動氣流比較溫和，但是氣炸鍋是把吸進去的空氣從出風口逼出來，因此噴出來的微粒量比較多、也噴得比較遠，對於空氣品質的影響就更大。

沒油煙味不代表污染不存在，烹調時5招護肺

沒聞到異味，不代表PM2.5就不存在，國衛院國家環境醫學研究所研究員王淑麗用問卷調查了73個受試家庭對於空氣油煙異味的感受，結果發現，機器測到的PM2.5數值高於受試者聞到的濃度，表示一般人即使聞不到油煙異味，也不代表空氣品質比較好，千萬不能因為看不見、聞不到，就輕忽了這些室內空氣污染物。

居家烹煮餐點時該如何自保，減少有害微粒傷身，專家提供5個建議：

1. 烹調時，廚房須關門：王淑麗的研究也發現，在廚房和客廳連通的狀態下，炒菜時會讓客廳的PM2.5濃度變高，尤其傍晚炒菜是許多家庭空污濃度的高峰。

2. 慎選抽油煙機，可用噴霧機測試抽風效果：由於每家廠商的抽油煙機設計都不同，張振平建議，選購抽油煙機時可攜帶「手持噴霧機」，模擬油煙散逸狀態，確保在抽油煙機開啟時，站在正面的烹調位置，油煙能夠完全被吸走，達到保護人體的效果，如果沒有手持噴霧機，可帶家裡的精油水霧機，或點一支香，同樣能模擬油煙測試效果。

3. 無論採用哪種烹調方式，都要開抽油煙機：包括氣炸鍋在內，都要開抽油煙機後再操作，而且不要一熄火就關閉抽油煙機，建議讓抽油煙機多運轉5分鐘，確保周遭的懸浮微粒都能儘量被吸走。

4. 使用氣炸鍋時如果沒有抽油煙機，就把機子搬到陽台或窗邊操作，以降低室內油煙濃度，而且氣炸鍋的出風口一定要朝外，以免噴出的油煙直接被人體吸進呼吸道，影響健康。如果真的在密閉空間裡使用，至少拿一條濕毛巾放在出風口附近，讓油煙可以噴在毛巾上被它吸附，不過切記不要覆蓋在機器上，以滿造成危險。

5. 戴口罩吧：口罩可以過濾掉部分的油煙，降低烹調者吸入微粒的風險。

(中時新聞網)