中天新聞台換照恐面臨不過被關台命運，反關台挺中天戶外開講今天在松山車站前廣場舉行，邀集民眾捍衛言論自由、新聞自由。國民黨台北市議員羅智強、王鴻薇提醒民進黨政府，綠營過去最重要的神主牌就是捍衛新聞自由、言論自由，民主前輩鄭南榕就是用生命去爭取百分之百言論自由，呼籲蔡政府，若因為被中天新聞台監督、批判政策而感到厭惡，要趁換照關台，這是台灣的恥辱。

羅智強指出，他並非捍衛中天新聞台，而且中天新聞台換照事件你我都不是局外人，如果今天「封喉」中天新聞台，以後也可以封喉其他新聞台，屆時新聞台因怕得罪政府被關台，變成民進黨政府文宣部，缺乏監督力量及民意展現，如果此刻不表態力阻，未來面臨同樣「封喉」命運，將不會有人幫忙發聲。

羅智強提醒民進黨，過去民進黨前輩們，最重視的就是新聞自由、言論自由，如今蔡政府違背列祖列宗的神祖牌，有意強關中天新聞台，收回媒體第四權監督政府的權利，也是封殺人民言論自由。

王鴻薇也說，鄭南榕是民進黨奉為追求言論自由的典範，鄭南榕曾說要爭取百分之百言論自由，如果政府執意要關掉中天新聞台，不僅人民將聽不到監督政府的聲音，未來新聞媒體恐淪為只能歌功頌德，避免因得罪政府而被關台。

王鴻薇以美國總統川普為例，即便川普一天到晚罵CNN跟紐約時報，港府很討厭香港蘋果日報，政府都不敢關掉新聞媒體，就連扁政府任內雖痛恨TVBS，也不敢強行關台，若蔡政府因被媒體批判政策，因而強硬要讓中天新聞台關台，這是台灣的恥辱。

(中時 )