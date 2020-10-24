外傳國民黨大老、黨務高層、縣市長等多位黨內要角，看好國民黨主席江啟臣明年連任黨主席後，御駕親征參選桃園市長。對此，江啟臣則回應，他沒有想過此事，並直言外界的想像力太豐富了。

綜合媒體報導，對於2022年是否會參選桃園市長，江啟臣今接受訪問時表示，他現在應該先把黨務和立委的工作做好，以及為黨舉才，「我相信國民黨2022年在每一個縣市，我們去找最適當的人，培養跟找到適當人這是黨務工作的重點」。

針對記者追問，江啟臣的岳父似乎在為他競選黨主席鋪路，江啟臣忍不住直言，「真的大家的想像力太豐富了」，並指他經營黨務，要為黨來準備未來需要的事情，而選舉是黨的重要工作之一。

江啟臣也說，之後會有很多跟選務相關的工作，比如陸續成立涵蓋各領域的委員會，「這是我們在主發會底下該做的事情，我作為黨主席，當然要全力推動這些事情」。

此外，聽聞江啟臣可能御駕親征，台北市長柯文哲24日被問及此事時，驚訝回應「江啟臣選桃園？」；而前黨主席朱立倫則說，之後碰到江啟臣的時候會再詢問他。

(中時新聞網)