女力崛起新勢力，運動也不例外。24日在台中市府前廣場首度舉辦「2020台中女力女麗Women’s Day」熱鬧展開，打造女性專屬的運動專區，活動內容包含豐富多元，現場近千名朋友不分老少，70歲以上的銀髮族也來參加，熱情參與有氧健身課程，一同展現女性獨特的運動美力 ,身為女力代表的盧秀燕市長自上任以來，致力推動台中各項運動發展，打造運動城市，目標要讓民眾健康又樂活。

台中市運動局表示，女性市場趨勢不斷受到重視，同時也在家庭中扮演相當重要的角色，因此活動主題以女性族群為主，規劃了靜態與動態結合的運動美力系列課程，邀請國泰金控辦理「我懂你/妳-兩性理想生活大解析」免費講座，剖析兩性生活；戶外課程則由World Gym安排「健康彈力帶與燃脂有氧運動」，提供女性朋友除了運動之外，也帶動新思維提昇自我。

2020台中女力女麗Women’s Day活動熱烈進行當中。(台中市體育局提供)

這次活動透過女性也將家庭元素帶入，鼓勵民眾走出戶外養成規律運動習慣，現場由國泰女籃隊進行籃球體驗營示範教學；棒球則包含有跑壘與強打王大型充氣座、時下年輕人喜愛3分球射籃等闖關活動.

為推廣新興運動青奧項目5人制棒球，現場邀請台中西苑高中棒球隊與東山高中女壘隊進行對抗賽；在運動之餘安排原創台灣揚名國際的Red Bull PAO一對一花式扯鈴表演，及科正國際健康事業設置Afascan運動機能評估系統提供體適能檢測等；外型可愛的胖卡美食車市集，就是要讓民眾感受臺中幸福的運動休閒生活。活動為期兩日(24、25日)，喜愛運動的市民朋友，千萬別錯過。相關精彩訊息請上台中酷運動粉絲專頁(https://pse.is/rurnq)。

(中時 )