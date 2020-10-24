據統計，2019年國人離婚對數計5萬4346對，其中結婚未滿5年者共1萬8816對，占34.6％，為近10年新高。現代婦女基金會表示，婚姻走到盡頭，在完全不想見到對方、卻要讓孩子跟對方保持良好互動，雙方要為孩子穩定成長而成為「合作父母」，這是每一對離婚夫妻最衝突及糾結的戰場。

現代婦女基金會執行長范國勇表示，每年協助約3千個離婚高衝突家庭，觀察到離婚高衝突家庭父母經常出現許多試圖影響孩子和另一方關係的不當教養行為，包括「互相攻擊」、「避而不談」、「忽視孩子」、「妖魔化對方」、「阻撓探視」等行為，導致部分孩子不願或不敢與對方來往。

為了幫助面臨家庭離異風暴的大人及孩子們，在法院第一線、協助無數家庭紛爭的現代婦女基金會社工們，將工作中的行動研究和心路歷程匯集成書，出版《合作父母與親子會面》一書，透過10個親子會面的故事，說明不需要因為父母離婚而讓孩子失去任何一方的愛。

現代婦女基金會表示，「合作父母」不是本能，需要後天學習，尤其離婚的掙扎過程中，雙方已經傷痕累累之下更是困難。而婚姻走到盡頭的夫妻，仍然可以透過各地方法院家事服務中心的所提供的親職講座或社工協助，為孩子試著成為「合作父母」。

現代婦女基金會現正辦理《合作父母與親子會面》書籍義賣，另也持續推動高衝突家庭協助計畫，詳情可洽現代婦女基金會官網。

(中時 )