今年3月21日台大校務會議，有學生代表提案禁止媒體入場並獲表決通過，終結了台大校務會議20多年來開放媒體入場旁聽的傳統；半年之後的今天台大又開校務會議，學生代表提案建議開放媒體入場，最後以58：51通過，預料台大下一次校務會議媒體就可再度進場。

事件導火線源於過去2年來台大學生代表多次試圖在校務會議上直播議事，都被制止；今年3月21日台大校務會議，學生代表又直播議事聲音，有老師在臨時動議時間提案禁止直播，該案並以75比28通過。之後學生提案禁止媒體入內，表決後以43比26通過。這是台大校務會議開放媒體採訪超過20年，首度不讓媒體入內旁聽。

事後台大學生會發新聞稿表示，學生代表只有10多人，學生會在校務會議中常是弱勢，這次提案禁止媒體入場竟意外通過，相當罕見，也讓媒體的採訪權被剝奪，他們表示遺憾。新聞稿中也表示，會有本次連媒體採訪都被禁止的結果，是學生代表在策略判斷上的失誤，「原先想要凸顯校方對學生和媒體間雙重標準的荒謬，卻也讓校方得以藉此順水推舟把持會議的詮釋權。」

台大24日校務會議，第二案提案就是學生代表提案的「開放媒體入場」。會後校長管中閔向媒體說明，3月的時候有點混亂，當時很多人誤以為會議已經結束，所以學生代表的提案才通過；24日的校務會議決議讓媒體重回校務會議之後，會請秘書組規畫相關守則，對於「何謂媒體」等細節也尚待討論，原則上下次台大校務會議時，媒體就可以入場，相關細節會送到校務會議報告。

媒體提問此次校務會議有沒有開放直播？管中閔表示這是兩件事，且今天也沒有討論直播的事情。

(旺報 )