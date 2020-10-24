青青舊照流出。(取自PTT)

青青舊照流出。(取自PTT)

知名YouTuber放火，上月中秋到身材火辣的JFK女郎青青家中過夜，不僅青青的陳姓男友發現，還火大拍下裸照，並恐嚇勒索25萬。對此青青昨(24日)在社群網站還原當時情況，否認設局仙人跳，也向陳男、放火道歉，自己不該說謊是姐妹來家裡。隨後網上更流出青青讀書時期的青澀照，被指長得特別不一樣。

有網友在PTT以「青青疑似國高中時期長相流出」為題發文，稱每個人都有小時候，但以下這位長得特別不一樣，接著PO出3張疑似青青學校畢業冊的截圖，引發網友熱議。

照片中青青一頭齊瀏海長髮造型，加上甜美笑容，整個人看起來既清純又可愛，與現在火辣爆乳形象差很大，至於有沒有整型？網友意見大不同，「憑良心講，這個還看得出來是同個人，輪廓沒差很多」、「其實還不錯，長大的風格就算了」、「女大十八變」、「小時候就蠻可愛的」、「眼睛下巴差很多」。

知名YouTube放火。(取自放火IG)

放火日前爆出因為去青青家過夜被發現，慘遭青青的陳姓男友帶人強拍裸照，並勒索25萬。雖然事後青青否認是仙人跳，並強調「放火當時也檢查那隻手機影片都刪掉了」，只是昨日深夜網路仍流出疑似放火全裸下跪的屈辱照，讓網友疑惑放火不是都付錢了，怎麼照片還流出。

針對外界傳聞不斷，青青稍早也在社群網站寫下：「若有人傳不實謠言，不排除提告。」

(中時新聞網)