繼芬蘭上周停止與香港的引渡協議之後，歐洲國家又有愛爾蘭與荷蘭加入停止與香港引渡協議行列，目前歐盟國家中僅餘葡萄牙與捷克仍維持與香港之間的引渡協議。

據《法國國際廣播》報導，愛爾蘭與荷蘭在審視過香港實施國安法的情況後，加入了停止香港引渡協議行列。這些國家認為，香港國安法生效之後，他們的國民在香港一旦涉嫌觸犯有關法律，有可能被送到中國大陸審訊。

愛爾蘭政府在今年7月宣布會檢視與香港之間引渡協議，當時司法部門表示，重新審視的原因是香港通過的國安法。愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）本周二在國會接受議員質詢時，確認已經暫停引渡協議。他指稱，有關決定是與其他歐盟成員國的一致決定。

歐盟曾於 7月28日宣布將採取一系列「協同與一致的措施」來應對香港國安法的問題，其中包括研究歐盟成員國引渡安排的執行情況。

科文尼表示，愛爾蘭的決定明確表達對香港法治的憂慮，香港國安法侵蝕一國兩制原則所承諾的司法獨立。

大陸駐愛爾蘭大使館發言人表示，中國根據國家安全法維護國家安全，通過並實施有關法律是為了香港的長期安全、繁榮與穩定，以及「一國兩制」持續發展。

報導說，荷蘭外交部一份本月15日公布的文件證實，該國政府認為暫停與香港的引渡協議很適當，文件同時指出，與歐盟採取共同針對中國大陸的行動符合荷蘭的利益。

香港國安法在今年7月實施後，澳洲、加拿大、德國、英國、美國、新西蘭、法國及芬蘭已先後宣布暫停與香港的引渡協議。

(中時新聞網)