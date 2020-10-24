受到新冠肺炎疫情影響，許多畢業生在畢業後可能怯於就業、逃避求職等行為，勞動部因而祭出「青年就業獎勵計畫」，據統計，截至10月中旬已有8萬4541名青年登錄、其中有全時工作的青年達73％，已在同一雇主連續受僱滿90天已達29％，如符合其他條件則可領首波2萬元補助，截至昨天為止，已核撥10176名青年、2億354萬元的就業獎勵。

為了鼓勵青年尋職，勞動部在6月祭出「青年就業獎勵計畫」，只要29歲以下的畢業生在今年年底前穩定就業3個月即可領2萬元、滿6個月即可再領1萬元。

勞動部勞動力發展署就業服務組副組長吳淑瑛提醒，如青年要參與此計畫，要透過「台灣就業通」登錄時，並提供身份證明文件、畢業證書、金融存摺等資料，只要審查通過，預計7天之內就可以領到2萬元。但她也提醒，計畫明定申請截止期限是在工作90天後的90天內，如青年在6月30日找到工作、穩定工作至9月底，那最晚要在12月底前登錄。

至於是否要啟動最高補助僱主8萬元的「僱用獎勵計畫」，吳淑瑛說，仍待持評評估。

而勞動部日前公告，今年1月15日後退伍的青年可申請「青年職得好評計畫」，經過3次就業諮詢，同樣能領取3萬元的就業獎勵金，但至今並沒有人申請。

(中時 )