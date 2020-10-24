雲林縣「西螺七崁武術嘉年華」，今年特別介紹武館陣頭幕後英雄「後場鑼鼓」。（張朝欣攝）

雲林縣政府今年首度舉辦「西螺大橋藝術長廊藝陣文化祭」，24日重頭戲為「西螺七崁武術嘉年華」，由西螺地區各武館師父、學校武術團體展現武藝，西螺七崁居民早年為保衛聚落而習武，現今則成為強身健體的運動，走入民眾生活中。

「西螺七崁武術嘉年華」由西螺七崁武術文教基金會主辦，今年除了展現振興社、武野館、勤習堂等流派的拳法與套路，還特別介紹武館幕後英雄「後場鑼鼓」，讓民眾了解武館陣頭的分工合作。

基金會董事長李明哲表示，後場鑼鼓通常由1個鼓、1面或數面鑼、數面鈸組成， 舞獅陣頭需由打鼓師父配合舞獅者的走、臥、跳、躍等動作，以及喜、怒、哀、樂等情緒，才能將整個舞獅表演做到盡善盡美。

振興社師父程文雄說，後場鑼鼓一般以大鼓為主，鼓聲與弄獅者的腳步緊密配合，若沒有鼓聲，弄獅就沒氣氛，所以鼓手可說是弄獅過程的指揮家，掌握全場節奏快慢及氣勢強弱。

勤習堂師父黃應華指出，鼓法的變化是各團的特色，常由老師父擔綱且需長期的練習，基本上以4拍的打法配合弄獅動作，有集合鼓、基本鼓、走路鼓、獅鼓、戰鼓、凱旋鼓等。

今年「西螺七崁武術嘉年華」也加入武術天燈元素，由雲林縣長張麗善帶領民眾一同施放1顆大天燈與7顆中型天燈，施放前由多名雲林縣書法名家書寫祈福語，象徵西螺七崁武術的一飛沖天與綿延流長。

(中時 )