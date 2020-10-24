風田近日錄TVBS《女人我最大》，談到身體不適送醫的過程，他本來只是胃腸有些不舒服，剛好吃了便利商店的咖哩，以為痛一下就好轉，隔天依舊錄《綜藝3國智》，結果沒想到有天晚上吃了內臟料理跟小酌，忽然痛到不行，還直接走出居酒屋往對街中醫診所狂奔，回台北急忙掛急診，狂噴8000元讓他知道健保的重要，千金女友還特地送上電毯。

風田坦言送醫過程真的閃過無數人生跑馬燈，「因為疫情，加上分隔兩地，見不到家人，那一瞬間也有想過，爸媽若真的發生什麼事情，萬一我在隔離中，日本的火化時間又很快，三天就完成，會不會來不及見他們最後一面」。他上次回日本是在2月，人在異地又在不舒服，自然想了很多，「因為沒健保，付了8000元，有點嚇到，雖然還是比日本便宜很多，不過因為之前每個工作都有保險，所以沒特別申請，這次會想辦健保卡了」。

風田不舒服時坦言想很多。（TVBS提供）

2020年是多事之秋，風田笑稱檢查過程，剛好醫生按到的地方隱隱作痛，加上又看到星座專家唐綺陽提醒10月演藝圈會有大事發生，「想說完蛋，該不會是我吧！」結果沒想到血液報告出來，醫生說他超健康，「現在等待照胃鏡，可能因為錄節目總是吃很多，又吃很快，算是職業傷害，加上小時候跟弟弟、妹妹一起吃飯，養成吃很快的習慣，所以腸胃比較弱」。

(中時 )