美國大選的「十月驚奇」，並沒有發生。美國總統川普民調仍落後拜登，但是雙方的選民都高度情緒化和意識形態化，幾乎勢不兩立。大陸學者黃靖分析認為，美國選民在國家認同的巨大分裂，大選結束後，有可能發生「11月驚奇」。

北京語言大學國別和區域研究院學術院長黃靖在《觀察者網》指出，此次美國總統大選，美國選民在國家認同的巨大分裂，雙方幾乎勢不兩立。而且雙方選民都高度情緒化和意識形態化，使得美國的一些前政要和輿論領袖都認為，這是美國自南北戰爭以來最危險的一次大選，大有發生「11月驚奇」的可能性。

黃靖認為，福音派白人選民是支持川普的主力。他們自認為是美利堅合眾國真正的繼承人和捍衛者；拜登的支持者們則堅信，多元和包容是美國的立國之本。因此美國公權力必須為捍衛多元文化、反對種族歧視，確保公民平等權利提供制度性的保障。

黃靖指出，如果川普敗選，支持他的選民們，很可能在川普及其競選團隊的鼓動下拒絕接受現實，繼續狂熱地支持川普。因此專家擔憂，這次大選可能將導致美國內戰。

(中時新聞網)