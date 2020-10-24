新北市保安警察大隊警員19日凌晨在五股區成泰路、疏洪北路口實施路檢勤務時，遇車拒撿並衝撞路檢點，警方連開11槍，但仍是被嫌犯逃逸，昨（23）日下午3時許，蘆洲警方在桃園中壢區永福路一處社區逮補32歲蔡女與32歲陳男，並在屋內起獲毒品，警方訊後依毒品、公共危險和妨害公務等罪嫌送辦。

據了解，蔡女和陳男為夫妻關係，2人無業且皆是毒品列管人口，當天蔡女載著丈夫準備前往淡水找朋友，途中遇到警方攔檢，蔡女以為因之涉及的毒品案已被通緝，擔心被抓所以才會衝撞路檢點。

蘆洲警分局隨即組成專案小組，經連日追查，發現犯嫌逃逸過程中，透過連續換乘車輛方式，沿途製造斷點意圖增加查緝難度，丟棄自用車輛後，輾轉逃逸至淡水區、桃園龜山區、中壢區地點躲藏，企圖規避警方追緝，警方經不眠不休連日追緝，透過各項科技分析等方式，於23日將2人逮補到案。

嫌犯雖連日遁逃藏匿，經警方鍥而不捨追緝，仍難逃法網，全案詢後將依違反毒品危害防制條例、刑法公共危險、妨害公務等罪移請新北地檢署偵辦。

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(中時 )