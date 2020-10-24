基隆慈濟於24日舉行新芽獎學金頒獎典禮，現場有一名很特別的受獎者受到關注，她名叫郭韋齊，在七歲時因為一場高燒引發敗血症，導致四肢壞死、截去了四肢，歷經14天的昏迷，韋齊竟然奇蹟甦醒，一路從右半邊癱瘓、失語，到漸漸能跳舞、用殘肘夾筆寫字，沒有因為身體的狀況與別人不同就放棄自己，反而更加努力逐夢。

「樂觀的人，永遠有路走；悲觀的人，永遠無路可去」郭韋齊到場與得獎學子分享自己的人生故事，並於現場示範她平時如何自己打理日常生活的事物，最後還進行了鋼琴演奏，以實際行動鼓勵現場學子勇於挑戰夢想。

慈濟基金會指出，新芽獎學金頒獎17日起全臺各地陸續舉辦，全臺計舉辦29場，約有八千位弱勢學子獲獎，24日於基隆靜思堂舉辦基隆區新芽獎學金頒獎典禮，共108位學子獲獎，社會處劉宛欣科長、教育處陳伶伶督學等貴賓也蒞臨現場擔任頒獎人，祝福得獲獎學子。

慈濟指出，獲得學習領域獎項的品萱，目前就讀大一，她的媽媽今天也來到現場進行分享，當品萱還在就讀小學時，自己在社區擔任清潔工作還要背小女兒去工作，那時的品萱放學後，會先來把妹妹背走，讓母親安心工作。

因為家中只有母女三人，身為大女兒的品萱，每年都會把獎學金交給媽媽打理，高中三年期間，只有高一的學費是由媽媽負擔外，其他都是靠自己打工來支付學費。品萱表示：靠自己賺的錢，讀書更有動力，現在的住家在四樓，每天看媽媽爬樓梯很辛苦，希望以後賺錢買有電梯的房子，讓媽媽不用那麼辛苦。

慈濟表示，新芽獎學金取名為「新芽」，是為了鼓勵弱勢家庭的在學子女，讓這些莘莘學子如初生的新芽般，長成茁壯大樹，迎向美好的未來；自2007年開始，每年特地舉辦「新芽獎學金」頒獎活動，期待藉由得獎鼓勵，見證孩子們奮發向上的努力，啟發更多處於逆境的學子。

除了新芽獎學金外，慈濟也透過各類助學金補助、課輔服務以及為平時關懷的弱勢家庭子女舉辦暑期營隊等，編織綿密的關懷網絡，以陪伴社會上單親、隔代教養、新移民或經濟有困難的家庭，讓孩子們能安心上學、端正品格，讓弱勢家庭有脫貧的希望。

(中時 )