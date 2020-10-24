先前在夏季籃球挑戰賽才打1場，台啤當家射手黃鎮就因左腳跟肌腱撕裂傷勢宣告缺陣，如今相隔52天時間，黃鎮24日在Molton台灣超級籃球挑戰賽正式傷癒復出，雖僅拿到6分、4籃板及3抄截的非強勢演出，仍幫台啤67比55擊退璞園續保排名第1。

「我還記得是9月2日那天，當時就因扭到腳踝，才發現自己腳根肌腱撕裂，當時預計要休1個月，所以我也才剛回來練球1周，體能還需時間調整，當然也要找回投籃自信，」黃鎮說，「我好像本來就是開季慢熱型球員，我也習慣了。」

如同黃鎮所說，他過往在季初表現都較不理想，直到球季逐漸進行才找回火燙手感，他坦承自己最想學習的「學長」，是以前的達欣隊友、現任新竹攻城獅總教練的林冠綸，「我希望自己能跟冠綸一樣，到了場上就散發能做任何事的模樣。」

「其實在我們隊上，每個人都是值得學習的對象，就連周伯勳也不例外，」黃鎮笑著表示，「伯勳除了臉皮夠厚，更願意在場上做苦工，賣力爭搶防守籃板，但讓我比較受不了的是，我們很多人都建議他加強中距離，他卻一次都聽不進去。」

黃鎮曾在第13季SBL成為史上首位包辦年度第六人與年度進步獎，近3年也成中華男籃的固定班底之一，問他是否對於新球季設定目標？他回答，「我不想個人獎項，我只想幫助球隊多拿幾個冠軍，也想讓外界看到我們認真打球模樣。」

(中時 )