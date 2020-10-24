統一獅「大學長」高國慶昨天在擊敗富邦悍將後，賽後帶領全隊至左外野向球迷致意，並跳舞慶賀，談到此事，他說：「希望讓他們藉由這段舞讓他們跳脫出緊繃的感覺，就是用這種感覺去面對今天的比賽。」

高國慶下半季多從板凳出發，在關鍵時刻上場代打，昨天他在比賽後段上場守備，而他在休息室時也都扮演起啦啦隊長角色。

「大家一定會在意這場球，我只是先把話說在前，我跟他們說：『一年中最關鍵的球賽就是昨天跟總冠軍戰最後一場，一年就是這2場，上天已經安排好了，就是要我們面對最艱難的挑戰，我們就把它做好。』現在關鍵戰最重要的不是過程，而是結果。」

高國慶解釋，在關鍵戰中，就算過程不理想，但只要結果是好的都能接受，「現在不像一般例行賽，要在意內容，在這樣的比賽若是出錯也要馬上忘記，我就是想要他們當下排除陰影，不要一直去想。」

昨天拿下關鍵戰後，高國慶率領全隊到左外野，向「左外野那群人」跳舞致意，他說：「這是臨時起意，原本也沒有要跳，但（陳）鏞基拱我，那就跳吧！我知道他們會在意，會比較放不開，跳這段舞就是要讓他們跳脫出緊繃的感覺。」

對於下半季戰況打到例行賽最終戰才分出勝負，高國慶也直呼罕見，「但碰到了就碰到了，不管接下來是什麼賽制都是很大考驗，現在只是讓我們提早面對，這種高張力比賽關鍵還是在投手，也希望今天的泰迪表現能比索沙更索沙。」

(中時 )