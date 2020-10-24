雲林區漁會與台塑企業共同行銷雲林優質文蛤，24日在雲林縣四湖鄉舉辦「雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導」成果展，透過台塑企業的漁業輔導團隊，提供科學化養殖技術，並由區漁會協助開發內外銷市場，行銷「雲林文蛤」品牌、提升整體產值。

文蛤節成果展在四湖鄉雲林區漁會登場，由漁業署主任祕書繆志昌、全國漁會總幹事林啟滄、雲林區漁會理事長王溪岸、總幹事林傳育、台塑六輕管理部副總經理陳文仰等人共同主持，現場有文蛤比賽、美食DIY料理等活動，吸引上千名民眾參與。

雲林縣文蛤比賽，以科學養殖打響「雲林文蛤」品牌。（張朝欣攝）

文蛤比賽由評審委員在現場試吃清蒸文蛤，針對文蛤大小、均勻度、外觀形狀、活體肥滿度、文蛤熟食質地與口感進行評分，最後由王琮淯拿下特優獎，榮獲「文蛤王」寶座，另選出頭等獎9名、優等獎10名。

林傳育表示，雲林縣為文蛤養殖重鎮，養殖面積達3000多公頃，占全國一半以上，養殖業者在台塑企業協助下，與大學進行產學合作改善文蛤品質，區漁會除了協助內銷，也將拓展海外市場，藉此提升整體產值。

陳文仰說，台塑企業為協助漁民減少天氣劇烈變化帶來的重大傷害，特別聘請國內專家學者成立漁業輔導團隊，提供科學化養殖技術，並於雲林沿海地區設置技術交流中心與益生菌工廠，協助漁民解決養殖異常問題。

文蛤養殖業者指出，近2、3年疑因氣候、水質等因素，文蛤收成僅3、4成，今年氣候較為穩定，收成約在5至6成，整體價格平穩，品質比往年更佳，品嘗文蛤正是時候。

(中時 )