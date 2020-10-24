大鶴（左）親驗曹佑寧結實的二頭肌。（華映提供）

曹佑寧日前從廈門結束工作返台，回歸《可不可以，你也剛好喜歡我》宣傳團隊，替電影近8千萬票房佳績再拉一波尾盤，24日與電影導演簡學彬、作家肆一、陳妤、林映唯、李杏、林鶴軒（大鶴）、程予希合體宣傳，一夥人因戲結緣感情好，私下也會約唱歌喝酒。

林映唯今爆料說有次大家出去喝酒，曹佑寧請她先付錢代墊，沒想到男方喝得太醉，竟透過維信轉帳給她9千人民幣（約台幣3萬8千元），失控舉動十分爆笑，大鶴也提到，曹佑寧喝醉就會轉嗓，狂唱一些像是〈死了都要愛〉需飆高音的歌曲。

歸隊宣傳的曹佑寧表示，自己透過新聞得知劇組賣力宣傳，除了羨慕也覺得有點抱歉，自虧得下跪認錯，於是猛練身材「肉償」催票，今大秀二頭肌一飽影迷眼福，李杏更說如果電影出現票房奇蹟破億，曹佑寧就得全裸跳海，還說因他缺席太久，大家開什麼條件他都得照單全收。

而大鶴因接下今年金馬紅毯主持棒，最近閉關瘋狂看電影，推了不少聚會活動，這次出席是特別為了曹佑寧出關，他開玩笑說：「曹佑寧負責裸上半身，我負責下半身！」還說票房破億願意剃平頭，結果都被同片演員打槍稱沒人要看。至於影迷敲碗的續集，簡學彬表示還在跟主創團隊討論，是否開拍、開拍後會延續舊作或展開全新的故事都還不一定。

(中時 )