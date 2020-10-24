黃子佼日前在臉書po出在飯店房間內，有一名裸女在旁泡湯影片，讓正宮孟耿如忍不住在下面留言「我老公工作，隔壁有裸女泡湯」，還徵求網友意見「各位太太平時都怎麼懲罰老公的」，黃子佼24日和徐若瑄一同出席活動「2020 群擺澎澎RUN 6週年路跑」，澄清說到「那就是我助理，有圍浴巾」，徐若瑄一聽則說「你怎麼可以這樣對阿如？」「最容易發生感情的，老闆就是秘書、藝人就是助理」，讓黃子佼忍不住說「妳不要火上加油！」

黃子佼透露，全世界只有3個泥漿溫泉，其中一個就在關子嶺，「標題下太聳動，老婆有點緊張」，他也直言不能有下次，「當天晚上就帶她去吃大餐，安撫一下」，也不忘稱讚老婆「老婆很有幽默感，也很大氣，助理也是犧牲色相取悅大家，歡樂發文不要想太多」。

徐若瑄日前透露，因長期慢性過敏造成鼻涕倒流，塞在耳咽管導致耳鳴，一度擔心是否罹癌，新聞一出後得到四面八方朋友傳訊關心，她特此澄清「我沒得癌症，我很好，27日還要去音樂分享會」。兩人響應公益以一席粉紅穿搭出席路跑活動擔任領跑，黃子佼透露，本來聽說海風很大，怕冷還特地請設計師加袖子設計，先是自嘲像舞龍舞獅，徐若瑄笑說不懂粉紅袖設計，黃子佼自虧像古人，還自顧地扮起嫦娥，逗樂全場。

「裙襬澎澎RUN」為響應每年10月乳癌防治月的重要活動，今年邀約12組歌手陣容登台獻唱，包含當紅狼人殺偶像婁峻碩、金曲小天后孫盛希、實力派唱將閻奕格、美聲女子組合晨悠、新生代音樂才女王敏淳、R&B歌姬孫尤安、聲林之王偶像李佳歡、許維芳、靈魂歌姬呂薔Amuyi、新世代潮甜女神關詩敏、超偶冠軍張語噥、新人饒舌團體Fun Ones翻玩樂團共12組演唱嘉賓。

徐若瑄受邀擔任公益路跑代言人。（Marie Claire 美麗佳人提供）

黃子佼擔任「裙襬澎澎RUN」公益路跑代言人，搞笑擺弄袖口紡紗扮嫦娥。（Marie Claire 美麗佳人提供）

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