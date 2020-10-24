台中15歲少女遭男網友載走失蹤四天後，今在男方位於台南永康租屋處尋獲。警方調查，據了解，少女本身課後就愛打線上遊戲，和男網友在遊戲對戰中結識，兩人也在網上經常聊天，因此才會相約見面的機會，未料竟然遭男方帶走與家人中斷聯繫，警方目前仍持續釐清案情當中。
根據失聯少女的母親表示，少女喜歡課餘玩網路線上遊戲，疑似結識在台南工作的男網友，21日放學時間應搭乘校車返家，卻是遲遲未回到家，手機連絡不上人，晚間9點多就到警所報案請求協尋。
警方指出，調閱少女住家附近超商監視器畫面，發現少女在21日當天上午7點多，穿著便服，疑似等人，最後步出超商離去，就未到學校上課，最後循線追查監視器，發現少女與1名男子共同前往南投縣。
少女偏愛玩的線上遊戲，受到不少青少年的喜愛，由於在二次元世界內，可以選擇自己的設定角色，並且針對不同職業、任務，能夠讓自己沉溺在一個完全自己製造的世界，目前幾乎所有的遊戲，都可以使用語音功能進行對話，外加上遊戲裡的美術設計，情境的整體對話，讓少女體驗到虛擬友情，才會在毫無防備下，遭男網友帶往台南租屋處。
(中時新聞網)
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