鹿港東區扶輪社近年對於地方公益事務十分投入，這次捐贈給鹿港鎮公所的親子彩繪藝術牆，豎立在鹿港兒童公園旁，可望成為打卡的熱門新景點。（謝瓊雲攝）

上午彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏都出席揭牌儀式。（謝瓊雲攝）

超可愛！小鹿意象打卡藝術牆揭牌，有別以往社團捐贈地方大型雕塑作為道路意象地標，鹿港東區扶輪社斥資50萬元在鹿港兒童公園旁打造親子彩繪藝術牆，24日上午揭牌，社長楊儒發盼彩繪藝術牆面未來能成為吸引親子、遊客打卡的新景點。

鹿港東區扶輪社在今年4月與中華商道發展協會捐贈縣政府「反毒行動巡迴車」，近日再度由社友發起共同捐助，在鹿港鎮運動場兒童公園設立一個代表鹿港意象的新地標景點，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏都受邀出席揭牌典禮。

超萌的小梅花鹿一大一小、彩繪意象裝置讓人直呼卡娃伊！以「攜手關懷、與愛同行」親子彩繪園地為主題，象徵相親相愛，豎立在鹿港運動場兒童公園旁，十分新穎吸睛。

楊儒發說，鹿港東區扶輪社創社15年，過去每年舉辦捐血、扶輪支持獎助學金等例行性的公益活動，這次經過社員們集思廣益，決定打造一個融入在地、更有親和力的在地地標，以一對鹿作為鹿港的意象，希望能成為吸引親子前來的新亮點。

許志宏說，鹿港東區扶輪社是很有活力的社團，社員都是在地菁英、熱心公益，親子彩繪牆為古蹟小鎮注入新的城市新風貌，公所會好好維護，讓更多民眾來此留下美好回憶。王惠美也大讚該社成員特別用心於兒少關懷領域，造福許多在地學童，這次打造新地標，更讓鹿港觀光多了新亮點。

(中時 )