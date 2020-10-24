慈濟基金會24日於南投聯絡處，頒發新芽獎學金，共有483位南投學子獲獎，其中，就讀國中的吳家兄妹表示，感謝社會各界及慈濟的愛心，將來也要盡自己的能力行善助人，讓這分愛在社會不斷循環。

慈濟「新芽獎學金」不僅衡量智育成績，更重視品德的表現，五項獎學金包括進步獎、學習領域獎、孝悌獎、特殊表現獎及全勤獎，鼓勵弱勢家庭子女用心向學、提升自信。

就讀國中三年級的吳同學，在校學行俱優，而且多才多藝；他的妹妹就讀國中一年級，成績優秀，慈濟志工推薦他們兄妹為新芽人品典範，由縣府教育處長陸正威，親自頒獎鼓勵。

吳家兄妹父母離異，去年四月爸爸因腦膜炎病逝，各方愛心湧進捐款協助辦理後事，讓他們感恩在心，覺得社會很溫暖，立願長大後也要盡自己的能力，盡力行善助人。

吳同學說，祖父母不僅給予滿滿的愛，也重視品格教育，不時叮嚀要認真讀書，做一個對社會有用的人；壞事一定不能做，善事能做盡量做。對於未來，他以靜思語為人生指南「做好事不能少我一人，做壞事不能多我一人。」、「口說好話，心想好意，身行好事。」那是小學老師教過的話，他始終牢記在心裡。

慈濟基金會獎學金取名「新芽」，是為了鼓勵如初生新芽般的學子，茁壯成大樹，迎向美好的未來；也期待他們在困苦的環境中，激勵出正向、樂觀的生活態度，以積極向上的堅韌勇氣創造自己的專長，日後回饋社會。

(中時 )