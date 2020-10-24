美國總統大選各國矚目，川普與拜登都展開最後衝剌造勢活動；台灣毫芒雕刻藝術家陳逢顯，利用尺寸為長0.5公分、寬0.3公分的米粒，以1個月的時間在米上刻畫競選連任的美國總統川普（見圖）與競爭對手拜登的肖像，並刻寫出英文姓名字母及中文落款，維妙維肖，讓觀賞者莫不嘖嘖稱奇。(圖文：王遠茂)

美國總統大選各國矚目，川普與拜登都展開最後衝剌造勢活動；台灣毫芒雕刻藝術家陳逢顯，利用尺寸為長0.5公分、寬0.3公分的米粒，以1個月的時間在米上刻畫競選連任的美國總統川普與競爭對手拜登（見圖）的肖像，並刻寫出英文姓名字母及中文落款，維妙維肖，讓觀賞者莫不嘖嘖稱奇。(圖文：王遠茂)

除此之外，他還用米雕過蔡英文總統等肖像。(圖文：王遠茂)

美國總統大選各國矚目，川普與拜登都如火如茶展開最後衝剌造勢活動；台灣毫芒雕刻藝術家陳逢顯，利用尺寸為長0.5公分、寬0.3公分的米粒，以1個月的時間在米上刻畫競選連任的美國總統川普與競爭對手拜登的肖像，並刻寫出英文姓名字母及中文落款，維妙維肖，讓觀賞者莫不嘖嘖稱奇。

陳逢顯說，他用米粒刻畫作品的意思是；想讓總統當選人，能夠明白及知道米對人民的重要因素，因為百姓最基本的須求是溫飽！及經濟生活品質良好。進而可以強壯社會、國家。

這件米雕美國總統候選人作品，共失敗10多次，米雕人物肖像講求比率、神韻！但是如何在0.5x0.3公分的小白米上創作，並非易事，必須有熟練的素描技巧、書法基礎，再配合工具、放大鏡、雕刻刀、小毛筆等等，再加上自身的吸氣閉氣運作，才能完成一件完美的米雕作品。除此之外，他還用米雕過蔡英文總統等肖像。

(中時 )