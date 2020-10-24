江啟臣「御駕親征」選桃市長？鄭文燦：謝謝江看中桃園

外傳國民黨主席江啟臣有意「御駕親征」，參選桃園市長，桃園市長鄭文燦24日傍晚被問及此事，四兩撥千斤稱謝謝江看中桃園，自己身為現任市長，竭誠歡迎市民選出好市長。

桃園市長鄭文燦兩任任期將屆滿，國民黨搶著收復桃園失土，外傳國民黨內包括大老、黨務高層、縣市長等多位黨內要角，都認為江若以黨主席身分參選桃園市長，是勝算極高的絕妙好棋，有助國民黨穩定發展，也有利國民黨2024拿回政權，黨務高層已著手超前部署。

「謝謝國民黨主席江啟臣看中桃園！」鄭文燦傍晚參加客家美食料理比賽時被問及此事時表示，希望未來下一屆市長，能夠透過競爭、透過比較、透過許多對桃園的重大建設的看法，為市民選出好市長，他認為主要幾個陣營都有可能的人選，自己是現任的市長，基本上都歡迎。

對於外界盛傳「御駕親征」參選桃園市長，江啟臣直言，他沒想過此事，並指外界的想像力也太豐富了，他也表示，現在應該要先把黨務和立委的工作做好，並為黨舉才。

(中時 )