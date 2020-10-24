新北市年度重頭戲「鱻蟹宴」24日登場。（許哲瑗攝）

迎接萬里蟹產季，新北市年度重頭戲「鱻蟹宴」24日登場，席開80桌邀民大啖螃蟹佳餚，感謝漁民一整年辛勞；市長侯友宜共襄盛舉表示，今年也規畫捕蟹體驗、海洋獨木舟等活動，讓各地民眾都來造訪新北市的東北角，品嚐「天然ㄟ尚好」的萬里蟹。

鱻蟹宴最初由在地捕蟹船主，於10月螃蟹季來臨時，辦桌犒賞自己及船員，慶祝萬里蟹豐收，近年邀請一般民眾擴大舉辦；今年邁入第9年，今在野柳漁港熱鬧登場，以「蟹島海風9吧！」為主題，宴請800人同品蟹，規畫海洋風市集、萬里蟹巡迴啤酒車、五星山藥快餐車等活動，吸引千人共襄盛舉。

「這個季節的萬里蟹最好吃！」侯友宜說，適逢疫情影響無法出國，許多民眾造訪東北角來趟小旅行，帶動消費人潮，現正是萬里蟹產季，除了舉辦年度鱻蟹宴，讓民眾好好品嚐漁民們乘風破浪捕撈而來的萬里蟹外，也搭配捕蟹趣體驗、海洋獨木舟等活動，豐富又多元。

侯友宜說，萬里蟹來自西北漁場，每年約4、500噸，且禁止捕撈過小及抱卵的母蟹，打造永續漁業環境；每年鱻蟹宴熱鬧盛況，不僅帶給在地光榮與認同感，也讓萬里蟹成為獨一無二的品牌。

農業局長李玟補充，錯過今日活動也沒關係，10月25日、31日以及11月1日還有捕蟹趣體驗、海洋獨木舟等漁業體驗，也歡迎造訪野柳假日活蟹市集、富基、龜吼魚市。

(中時 )