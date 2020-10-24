國姓鄉是國內咖啡重要產地，國姓鄉農會九二咖啡故事館，24日揭牌啟用；立委許淑華及南投縣府農業局長陳瑞慶表示，縣府重視咖啡產業發展，也希望全國民眾到九二咖啡故事館，品味具有產銷履歷及產地標章認證的優質咖啡。

國姓鄉農會農民綜合大樓暨九二咖啡故事館落成典禮，包括立委許淑華、南投縣政府農業處長陳瑞慶、農糧署副署長蘇茂祥、水保局南投分局長陳榮俊，縣議員陳宜君、黃世芳、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、國姓鄉長丘埔生、鄉代會主席林東漢等人都與會慶賀，同時頒獎表揚，榮獲南投縣咖啡評鑑優等獎的咖啡小農。

國姓鄉農會理事長胡水發指出，農會舊廳舍屋齡已超過30年，因此，更新整建成嶄新農民綜合大樓，並將會本部、信用部、保險部、會務股遷入，既方便農民朋友辦理各項業務，也精簡人力，提升營運率能。

國姓鄉是國內最早種植咖啡的產地，近年來，咖啡農在各項競賽屢獲大獎，因此，鄉農會獲得南投縣政府、農糧署、水保局的協助與補助經費促成，將位於中潭公路旁已有80年歷史的舊有公糧穀倉，和鄉農會辦公廳舍，在不破壞舊有結構的前提下，轉型整建成符合現代產業行銷、兼具文化歷史意涵的九二咖啡故事館。

(中時 )